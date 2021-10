AO VIVO: Em CPI do Busão, vereadora Michelle Melo faz questionamentos aos presidentes do Sindcol e Umarb

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Acre (Sindcol), Aluízio Abade, e o presidente da União de Moradores das Associações de Rio Branco (Umarb), Jorge Wendeson Vieira Cavalcante, são os convidados desta terça-feira (5) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de Rio Branco destinada para investigar possíveis irregularidades no transporte coletivo da capital.

A oitiva, que acontece ao vivo, é presidida pela vereadora Michelle Melo (PDT). Além dela, os vereadores: Fábio Araújo (PDT), que é vice-presidente da CPI; Emerson Jarude (MDB) e Lene Petecão (PSD) participaram da condução os trabalhos.

“Queremos que essa CPI seja uma CPI técnica, sem viés político […] E essas pessoas, além de especialistas, estiveram trabalhando na gestão. São pessoas que podem trazer muita luz técnica a esse assunto para que não esteja aqui procurando culpados, mas soluções para o problema”, já declarou Michelle ao site A Gazeta do Acre.

As transmissões, marcadas para começar às 14h, hora local, podem iniciar a qualquer momento.

ASSISTA AO VIVO: