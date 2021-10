Bolsonaro recebe planilha com informações sobre partidos do Centrão

Sobre o PP e o PL, por exemplo, a avaliação do núcleo duro do presidente é de que os dois partidos querem apenas “usar” Bolsonaro para elegerem grandes bancadas na Câmara.

Auxiliares ressaltam que o documento tem sido analisado conjuntamente com as perspectivas políticas que cada partido poderá oferecer ao presidente em 2022.

A planilha mostra, por exemplo, números e valores do tempo de TV, fundos eleitoral e partidário, tamanho de bancadas e perspectivas de cada legenda para as eleições do próximo ano.

