Caio Castro fala sobre término com Grazi Massafera: ‘Relacionamento que mais deu certo’

Caio Castro falou mais uma vez sobre o término de relacionamento com Grazi Massafera há pouco mais de um mês. O ator, apresentador e agora piloto respondeu ao questionamento do apresentador Igor Morais, do MonkeyCast, podcast do qual participou na noite de terça-feira, 5.

Ele quis saber por que o relacionamento de Caio e Grazi não deu certo e questionou o artista durante uma live: “Deu certo. Deu muito certo. Foi o relacionamento que mais deu certo. Durante dois anos e meio da minha vida. Deu certo do início ao fim”, afirmou ele: “O que deu errado? Nada. É isso que tenho para responder”.

Durante o programa, Caio falou sobre a experiência nas pistas, agora que corre na Porsche Cup Brasil e também de sua experiência com a fé. “Uma pessoa me perguntou se eu acredito em Deus. Eu disse que não. Eu tenho uma relação com Deus, eu converso com ele. A partir do moimento que você tem essa relação, não tem essa de acreditar ou não”.

Na manhã desta quarta-feira, 6, alguns fã-clubes do ex-casal levantaram mais uma vez a hipótese de os dois yterem voltado. Tudo porque Grazi apareceu numa foto, passeando em um shopping usando uma camiza xadrez, que, acreditam os seguidores, pertenceu a Caio. No início do ano, Grazi mostrou em seus stories que ela e Caio estavam fazendo desapegos de peças do closet e a estampa da camisa figurava entre as peças.