Câmara aprova viagem de Bocalom à Europa e prefeito comemora: “Agradeço a deliberação positiva”

COP 26

Foi votada hoje, na Câmara de Vereadores, a ida do prefeito da Capital, Tião Bocalom (PP), à Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, a COP-26, que será realizada em Glasgow, na Escócia, no início de novembro. A viagem de Bocalom foi aprovada pela maioria do parlamento, votando contra apenas os vereadores Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PDT).

Agenda cheia

Segundo o gestor municipal, sua ida a Europa não se resume apenas a participação na COP 26, o prefeito também vai na Alemanha. “Terei uma agenda oficial na fábrica da Mercedes que constrói ônibus elétricos; com o Presidente do ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade) e com a prefeita, Katja Dörner, da cidade Bonn”, informou.

Agradecimento

Feliz com a aprovação da viagem, o prefeito emitiu até nota da agradecimento aos vereadores. “Agradeço a deliberação positiva em relação a viagem com o secretário do Meio Ambiente, Normando Sales, para a Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, a COP-26, em Glasgow, na Escócia, e visita à Alemanha. Tenho certeza de que a participação na COP-26 e a ida para a Alemanha (…), serão de extrema importância para os projetos de tecnologia aliados à sustentabilidade que tanto desejamos realizar para a população da nossa querida Rio Branco”, escreveu.

Voto vencido

Em desacordo com a ida de Bocalom à Europa, os vereadores Emerson Jarude e Michelle Melo justificaram o voto contrário. “Não sou de acordo com a viagem do prefeito Tião Bocalom à Europa. O prefeito precisa cumprir seu papel e cuidar das coisas básicas da cidade, isso é brincar com os vereadores e com o povo”, disparou a pedetista. Já o emedebista disse que a “Prefeitura deveria focar em fazer o básico antes de pensar em mandar representantes para a Europa”.

Companhia

Em Glasgow, Bocalom terá a companhia do governador Gladson Cameli (PP), que já confirmou participação no evento das Nações Unidas.

Corrida

Realizada na manhã desta sexta, a 8ª Corrida do Servidor, promovida pelo Governo do Acre, reuniu servidores públicos e políticos acreanos. Nomes de peso da política local como o deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), presidente da Aleac, o ex-senador Jorge Viana (PT) e o secretário de Governo, Alysson Bestene, participaram da corrida.

Recorde

A corrida rendeu até quebra de recorde. Nas redes sociais, o ex-senador Jorge Viana disse que conseguiu bater seu melhor tempo. “Novo recorde. 5 km em 23:45”, escreveu o petista.

Primeira vez

Quem também fez um bom tempo de corrida foi o presidente da Aleac, Nicolau Júnior: 22:19, só que no percurso de 3 km. Foi a primeira participação do presidente em corridas de rua, que afirmou ter gostado do desafio. “Tenho muito carinho e grande respeito pelos servidores públicos, porque são eles quem movimentam o Estado. Aqui vi o quanto todos estão motivados, felizes. Foi minha primeira corrida e a partir de agora vou me preparar para participar das próximas. Parabéns aos organizadores e a todos nossos servidores”, disse Nicolau.

Cultura

O deputado federal Leo de Brito (PT) recebeu nesta sexta militantes da cultura no Acre para tratar da “Lei Paulo Gustavo”, que viabiliza ações emergenciais de auxílio à cultura. De acordo com o deputado, a lei está parada no Senado Federal. Na conversa, o petista garantiu apoio ao segmento no estado.