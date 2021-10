Câmara Federal debate endurecimento da lei de combate ao fumo

A lei de combate ao tabagismo no país será debatida na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (27). Os deputados vão discutir alterações na Lei Antifumo propostas por projeto de lei em tramitação na Comissão.

O texto teve origem no Senado e proíbe qualquer tipo de propaganda de produtos destinados ao fumo, derivados ou não do tabaco. Ficam incluídos na proibição de publicidade a promoção e o patrocínio de qualquer produto tabagista, bem como a exposição de cigarros nos pontos de venda.

O deputado Capitão Fábio Abreu (PL-PI), que propôs o debate, destaca que o tabagismo mata oito milhões de pessoas no mundo e que é fator de risco comum para as principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), as cardiovasculares, respiratórias crônicas, câncer e diabetes. As DCNTs são responsáveis por 70% das mortes no mundo.

O parlamentar destaca que há mais de 30 anos vêm sendo implementadas medidas legislativas, econômicas, educativas e regulatórias que contribuem para a redução do número de fumantes no País, entre elas a proibição de propaganda (exceto exibição em pontos de venda), a proibição de se fumar em espaços fechados de uso coletivo e a política de preços e impostos de tabaco.

“O País registrou queda no percentual de adultos fumantes, passando de 34,8% em 1989 para 12,6% em 2019. No entanto, o tabagismo ainda impõe muitos desafios”, afirmou o deputado para o site de notícias Agencia Câmara.

Abreu explica que o projeto de lei em pauta, além de propor restrições à propaganda desses produtos e ao consumo em veículos na presença de menores de idade, como proíbe aditivos que poderiam favorecer a experimentação por crianças e adolescentes.

Nos debates estarão os seguintes convidados:

– a secretária-executiva da Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco Instituto Nacional do Câncer (Inca), Tânia Cavalcante;

– o consultor Nacional Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS-OMS) Diogo Alves;

– o vice-presidente da Comissão de Combate ao Tabagismo Associação Médica Brasileira (AMB), Ricardo Meirelles;

– a diretora-geral ACT Promoção da Saúde, Paula Johns;

– a coordenadora sênior do Programa de Pesquisas Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, Grazielle Grillo;

– a consultora e pesquisadora no controle do tabaco Cristina Perez.

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 5. O público pode acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.