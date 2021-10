Cantor Roger, do Forró Boys, realiza mega show no AC e ingressos estão com valor promocional; saiba tudo

Há mais de 10 anos gerando entretenimento para a população acreana, o empresário Rafinha Cavalcante retorna ao ramo de shows com super evento na capital acreana no dia 14 de novembro.

A RC Produções, em parceria com o Balneário e Restaurante Ilha do Sol, promove o show nacional do cantor Roger SomdBoys, vocalista da Banda Forró Boys. O evento começa às 9h da manhã com pré-show de DJ Borges e pós-show do cantor sertanejo João Victor.

Em contato com o ContilNet, Rafinha Cavalcante comentou sobre os preparativos para o evento e toda estrutura organizada. “Vamos começar a programação às 9h, tendo em vista que temos duas atrações locais, que são eles o pré-show DJ Borges, e logo em seguida vai ser a atração nacional que é o Roger SomdBoys que é vocalista da Banda Forró Boys, que está prevista a entrar no palco às 16h. E após o show nacional, temos a sequência da festa com o show do João Victor com aquela pegada sertaneja com forró, fazendo o pós-show”, destacou.

Restando poucas unidades do primeiro lote de ingresso, Rafinha destaca o sucesso do lote promocional onde o ingresso custa R$ 15 reais e ainda ganha um copo personalizado. O empresário comentou ainda que o segundo lote o ingresso vai custar R$ 20 reais.

“A expectativa são as melhores, bolei uma estratégia de venda rápida que foram os cem primeiros ingressos no valor de R$ 15 reais e ainda ganha um copo personalizado. Dos quatros pontos, três já esgotaram o lote promocional. Ou seja, tá sendo sucesso em menos de 24h”, comentou.

Suportando 7 mil pessoas, o aconchegante espaço familiar pretende receber as famílias acreanas para um domingo de lazer as vésperas do feriado. Rafinha destacou que a organização irá disponibilizar apenas 1.500 ingressos contando com todas as medidas do protocolo de segurança além de seguranças particulares e bombeiro salva-vidas no local.

Além das três atrações musicais, o evento ainda ganha a participação especial do ex-A Fazenda, o modelo acreano e ator Marcelo Bimbi é presença VIP confirmada no evento. O Balneário Ilha do Sol fica localizado na Estrada de Porto Acre no KM5, próximo ao trevo do Café Contri.

Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda e também pelo disk entrega no número: (68) 98106-7100. Mais informações nos contatos: (68) 99909-1610/ 99991-2150.