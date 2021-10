Casal ostentação comprou R$ 400 mil em botox usando dados de médicos

Preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na última quinta-feira (21/10), o casal suspeito de usar dados de médicos para comprar produtos de estética, como botox e ácido hialurônico, mantinha um estoque estimado em R$ 400 mil.

As mercadorias foram apreendidas durante a Operação Full Face, deflagrada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (Corf).

A investigação aponta que os suspeitos faziam as aquisições com uso ilegal de dados de médicos e dentistas. Eles também usavam cartões fraudados. Os itens eram vendidos por preços abaixo do mercado. Um terceiro envolvido também acabou detido. As prisões temporárias foram prorrogadas pela Justiça do DF.

A PCDF identificou que uma empresa teve prejuízo de R$ 750 mil. Os empresários alegaram que realizaram a venda, mas não receberam. Em uma das casas, localizada em Goiânia, foram apreendidos 520 frascos de produtos estéticos.

