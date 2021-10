Com ou sem sorte? Em questão de minutos, homem leva mordida de cavalo e pisa em cobra venenosa

“Eu nem vi quando aconteceu. Pulei e saí andando. Foi só um tempo depois que a encontrei, com o pisão que eu dei e aí ela já estava morta. Foi azar dela e sorte minha. Não queria ter matado o animal, mas, se tivesse sido em qualquer outra parte ela teria me ofendido, me picado, como a minha avó dizia. E aí seria bem complicado, principalmente porque estava sozinho naquele instante”, avaliou.