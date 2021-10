Concurso INSS 2021: qual o cargo de nível médio? Conheça!

O pedido de novo concurso INSS segue em análise no Ministério da Economia. Enquanto o aval não é publicado, quem deseja se preparar para a seleção pode conferir detalhes da carreira de técnico do seguro social, que exigirá o nível médio dos candidatos.

Quem acredita que a preparação para o concurso do Instituto Nacional de Seguro Social parece antecipada pode ter novidades. Isso porque o orçamento para a seleção, segundo a Federação Nacional dos Sindicatos (Fenasps), está no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022.

Desta forma, quem sonha em ingressar na autarquia, deve se preparar para um dos cargos mais disputados: o técnico do seguro social. Abaixo, Folha Dirigida responde alguns detalhes sobre a carreira. Confira!

# Cargo de nível médio

O pedido de concurso INSS inclui vagas para o nível médio. Nesse caso, a carreira é a de técnico do seguro social, que exige apenas essa escolaridade.

Em junho deste ano, o diretor de Gestão de Pessoas e Administração do Instituto Nacional do Seguro Social, Rogério Souza, falou sobre a seleção.

Isso porque, no pedido enviado à Economia, o Instituto sugeriu a alteração da escolaridade, passando do nível médio para o superior. Em resposta à Folha Dirigida, no entanto, o diretor de Gestão de Pessoas esclareceu a situação, confirmando o nível médio como requisito oficial.

“Não haverá alteração de escolaridade. Essa foi apenas uma sugestão. Um próximo concurso deve exigir o nível médio para o técnico”, disse.

# Quais as atribuições do técnico do seguro social do INSS?

O técnico do seguro social do INSS tem diversas atribuições, entre elas realizar atividades internas e externas relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de tarefas de competências constitucionais e legais do INSS, que não demandem formação profissional específica.

Além disso, cabe a esse profissional coletar informações, executar pesquisas, levantamentos e controles, além de emitir relatórios e pareceres e exercer, mediante designação da autoridade competente, outras atividades relacionadas às finalidades institucionais do INSS, como:

atender ao público; assessorar os superiores hierárquicos em processos administrativos;

realizar atividades inerentes ao reconhecimento de direitos previdenciários, direitos vinculados e outros;

realizar atividades inerentes à instrução, tramitação e movimentação de processos e documentos;

realizar estudos, pesquisas e levantamentos de informações;

elaborar minutas de editais, contratos, convênios e demais atos administrativos e normativos; entre outras atividades.

# Quantas vagas foram pedidas para o concurso INSS 2022?

Para o próximo concurso, o Instituto Nacional de Seguro Social solicitou aval para o preenchimento de 7.575 vagas em todo o país.

Para o nível médio, foram solicitadas 6.004 vagas, sendo elas nas seguintes áreas:

Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas);

Combate à Fraude (734);

Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216);

Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40);

Serviço de Cobrança Administrativa (34);

Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46); e

Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996).

# Quanto ganha um funcionário do INSS nível médio?

Conforme o documento enviado à Economia, caso o concurso seja autorizado, os aprovados terão ganhos iniciais de R$5.447,78 (nível médio) e de R$8.357,07 (nível superior), para carga de trabalho de 40 horas semanais.

Esses valores são compostos pelo vencimento básico, a Gratificação de Atividade Executiva (GAE) e a Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social (GDASS).

Os servidores ainda têm direito ao auxílio-alimentação, no valor de R$458, e outros benefícios como assistência à saúde, auxílio-creche e gratificação natalina, por exemplo.

# Quando foi o último concurso nível médio do INSS?

Para quem já deseja iniciar a preparação, o último edital pode ser usado como base. Realizado em 2015, o concurso do INSS contou com 950 vagas para técnicos e analistas.

A seleção teve a organização do Cebraspe. Os candidatos ao cargo de técnico foram submetidos a uma prova objetiva, contendo 120 questões sobre:

Ética no Serviço Público;

Regime Jurídico Único;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Noções de Informática; e

Conhecimentos Específicos.

Já os analistas tiveram disciplinas de Português, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Legislação Previdenciária, Legislação da Assistência Social, Saúde do Trabalhador e da Pessoa com Deficiência.

Concurso INSS tem previsão de 7 mil vagas

No momento, o pedido de concurso INSS está em análise no Ministério da Economia. Ao todo, foram solicitadas 7.575 vagas em todo o país, sendo elas para os seguintes cargos e áreas:

técnico do seguro social – nível médio – R$5.447,78

áreas: Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas), Combate à Fraude (734), Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216), Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40), Serviço de Cobrança Administrativa (34), Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996).

analista do seguro social – nível superior – R$8.357,07

áreas: Serviço Social (463 vagas), Reabilitação Profissional (702) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (406).

Em reuniões realizadas entre os dias 8 e 13 de setembro, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Leonardo Rolim, confirmou à Fenasps que o orçamento para realizar a nova seleção está no PLOA para 2022.

“Na audiência com o presidente do INSS, nos dias 8 e 13 de setembro, o mesmo reafirmou que existe a verba no orçamento para realizar concurso para 7.500 vagas. Vamos agora pressionar o governo para a realização do concurso”, disse o secretário de Administração e Finanças da Fenasps, Moacir Lopes.

Resumo sobre a seleção