Decreto que reduz a tarifa de ônibus de R$ 4,00 para R$ 3,50 será assinado na segunda, diz Bocalom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), anunciou no fim da tarde desta sexta-feira (15) que vai assinar, na próxima segunda (18), o decreto que reduz a tarifa de ônibus de R$ 4,00 para R$ 3,50. Mas a medida só entra em vigor após ser publicada no Diário Oficial do Estado.

“Será um dia histórico e de grande alegria para mim e nossa população!”, escreveu o gestor em sua página no Facebook ao anunciar o feito. O evento ocorre ás 9 horas da manhã no auditório da Fieac.

A redução do valor faz parte de um projeto de lei que prevê o aporte financeiro de R$ 2,4 milhões para as empresas de ônibus na capital. O PL foi aprovado pelos vereadores no último dia 7 e sancionado por Bocalom na quinta-feira (13).

Conforme a lei, o subsídio complementar vai vigorar até junho de 2022 e o prefeito Tião Bocalom esses R$ 2,4 milhões é a antecipação do dinheiro da gratuidade dos estudantes para as empresas de ônibus e o objetivo é que posteriormente o valor da tarifa chegue a R$ 3,00.