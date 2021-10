Em Cruzeiro do Sul, Jairo Cassiano se reúne com lideranças do DEM e PSL 

O presidente estadual do Democratas, Jairo Cassiano, esteve no último final de semana em Cruzeiro do Sul, onde cumpriu alguns compromissos se reunindo com lideranças do DEM e PSL. A meta principal foi exatamente discutir a fusão DEM/PSL ocorrida recentemente e que culminou na criação de um novo partido – o “União Brasil”.

Na ocasião, Cassiano foi recebido por Genilson Maia, presidente do DEM e pelo presidente do PSL, Gomes. Além disso, também manteve reunião com o sargento Adônis, maior liderança do Democratas em Cruzeiro do Sul que, inclusive, disputou as eleições no ano passado. “O novo partido que surge dessa fusão, o União Brasil, será um dos maiores aqui no Acre. Para tanto, estamos dialogando com as lideranças e defendendo a unidade. Somos da base de apoio do governador Gladson Cameli, mas estamos montando uma chapa competitiva tanto para estadual quanto para federal e temos o deputado federal Alan Rick como o nosso pré-candidato a senador”, destacou Jairo.

Sobre o encontro com o sargento Adônis, ele acrescentou: “Fiquei muito feliz em ouvir do sargento Adônis que o mesmo está conosco nessa empreitada, visando o fortalecimento do partido na região do Vale do Juruá. Ele é uma grande liderança”, frisou.

Jairo Cassiano destacou, por fim, que estará percorrendo os demais municípios para tratar com as lideranças do DEM e PSL sobre a fusão dos partidos. “Estamos diante de um novo desafio e iremos nos esforçar ao máximo para que, juntamente com o deputado Alan Rick, possamos continuar implantando as políticas públicas em prol da população Acreana”.

Também acompanharam Jairo nas visitas o pastor Marcilo Levir e o secretário do DEM, Eutimar Sombra.

No Acre o partido “União Brasil”, da fusão DEM/PSL tem como maiores lideranças o senador Márcio Bittar e o deputado federal Alan Rick.