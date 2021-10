Estudante da Educação Especial do Amazonas realiza sonho de conhecer técnico da Seleção Brasileira, Tite

A estudante Isabelly Tavares Rocha, da Escola Estadual Diofanto Vieira Monteiro, realizou um sonho na tarde desta terça-feira (12/10), Dia das Crianças. Ao final do treino da Seleção Brasileira de Futebol, no Estádio Ismael Benigno, a jovem de 15 anos pôde conhecer e “bater uma bola” com o seu ídolo: o técnico Tite. Ela integrou o grupo de 140 alunos da rede estadual que o Governo do Amazonas levou para acompanhar o treinamento oficial.

Bastante emocionada, Isabelly não somente conheceu o comandante da Seleção Brasileira, mas também recebeu, das mãos do próprio Tite, uma bola e uma camisa oficiais da equipe. “Sou muito fã dele, estava ansiosa!”, declarou a jovem, que faz parte do quadro de estudantes da Educação Especial, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

Segundo a mãe da aluna, Iana Tavares Rocha, ela não esconde de ninguém a admiração pelo técnico da Seleção Brasileira. “Aonde a Isabelly chega, ela diz que é fã do Tite [risos]”, divertiu-se a mãe.

A secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, reiterou a oportunidade única vivida pelos estudantes da rede estadual, nesta terça-feira. “Hoje foi um dia magnífico, uma oportunidade única em que os nossos alunos puderam comemorar o Dia das Crianças de uma forma diferente. Sem dúvida, essa data ficará marcada nas memórias dos estudantes presentes”, disse Kuka Chaves.

Responsável por acompanhar Isabelly no campo, quando a aluna foi ao encontro de Tite, a secretária de Educação não conteve a emoção. “Não poderíamos deixar de destacar a nossa estudante Isabelly, que pôde entrar em campo e interagir ainda mais de perto com o Tite e os jogadores. Sem dúvidas, foi um momento muito emocionante”, ressaltou.