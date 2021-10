Estudo para convocação de parte do cadastro de reserva da PC está em fase final, diz fonte ao ContilNet

Já está em fase final o estudo sobre o quantitativo de vagas para convocação de parte do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil de 2017.

De acordo com uma fonte ligada ao governo, o órgão de polícia deve encaminhar nos próximos dias um documento à Procuradoria Geral do Estado (PGE) informando a quantidade de vagas disponíveis no órgão para novas contratações com as devidas comprovações. A partir disso é que o Estado está liberado para convocar.

Ainda não está definido quantas pessoas serão contempladas na lista de espera. A convocação é uma das promessas de campanha do governador Gladson Cameli.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com o procurador João Paulo Setti para obter informações sobre o assunto. Apesar de não saber em qual etapa específica está o estudo, ele garantiu que esse é o trâmite do processo.

“A polícia faz o estudo e encaminha o resultado para a PGE, informado a quantidade de vagas disponíveis. Assim, o Estado faz a convocação”, explicou.