Ex-BBB Gil do Vigor mostra beijão no boy e se declara: “Saudade”

O ex-BBB Gil do Vigor usou as redes sociais para se declarar ao namorado Plínio Vasconcellos nesta quinta-feira (14/10). O economista, que está nos Estados Unidos fazendo PhD, postou foto no Twitter mostrando um beijão dos pombinhos quando ainda estava no Brasil. “#TBT com ele! Tentamos parecer natural, mas não deu. Gostaram? #Saudades!”

O momento de intimidade rendeu e chamou atenção do colega de confinamento João Luiz Pedrosa, que elogiou: “Amigo, que delícia”.