Feminino: Assermurb e Rio Branco vencem e lideram o returno

A corrida pelo título do returno do Campeonato Acreano de Futebol Feminino segue bipolarizada entre as equipes da Assermurb e Rio Branco.

No último final de semana, os dois clubes entraram em campo e golearam seus respectivos adversários. No primeiro compromisso, o time sindical da Assermurb superou fácil o Andirá e fez 7 a 0. Na partida de fundo, o Rio Branco goleou o Vasco da Gama por 4 a 0. Os dois jogos ocorreram na tarde de domingo (18), no Florestão.

Com os resultados, Assermurb e Rio Branco chegaram aos seis pontos ganhos e lideram o returno, mas o time sindical tem melhor saldo de gols (12 – 5). O São Francisco aparece na terceira posição com três pontos, mesma pontuação do Vasco da Gama. O Andirá é o lanterna, sem pontuar na competição.

Próximos jogos

Conforme a tabela do returno, a competição prossegue na próxima quinta-feira (21), no Florestão. Às 17h, a Assermurb e o Rio Branco-AC fazem jogo pra lá de decisivo pela liderança na tabela de classificação. Uma vitória do time sindical deixará o clube pertinho do título da temporada.

No jogo de fundo, o São Francisco encara o Vasco da Gama, às 19h. Na terceira posição, o São Chico segue com chances de título, mas não depende somente de suas forças.

Classificação

1º Assermurb………………6 pts

2º Rio Branco-AC………..6 pts

3º São Francisco………….3 pts

4º Vasco-AC……………….3 pts

5º Andirá……………………0