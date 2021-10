Filho mata a mãe a facadas por causa de dinheiro para comprar cigarro

Esdras Luiz de Souza Duarte, de 21 anos, matou a própria mãe a facadas na madrugada desta quarta-feira (13/10), em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal, após ela negar dinheiro para que ele comprasse cigarro.

O rapaz confessou o crime, assim que uma viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO) chegou ao local. O assassinato ocorreu na residência da família, localizada no bairro Parque Estrela Dalva IX.

Um vizinho escutou o barulho da discussão entre o filho e a mãe e chamou a polícia. Quando a equipe da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegou à casa, a mãe já estava morta.

Dinair de Souza Pereira, de 59 anos, foi assassinada a golpes de faca. Os policiais encontraram a arma do crime no local, a recolheram e levaram o filho, preso em flagrante, para uma delegacia da cidade.

Motivo

Segundo o comandante da 2ª CIPM de Luziânia, capitão Medrado, foi feita uma rápida entrevista com o suspeito e ele relatou como o crime ocorreu, assim como o que o motivou a esfaquear a própria mãe.

Ele pedia dinheiro a ela para comprar cigarro e ela se negou a dar a quantia que ele precisava. O rapaz ficou irritado com a discussão e não hesitou em esfaquear a mãe.

A princípio, a notícia que chegou à PM era de um situação de possível violência doméstica. No local, os policiais logo perceberam que se tratava de algo pior. O corpo de Dinair estava jogado sobre o chão ensanguentado.

No momento do assassinato, só estavam os dois em casa. O crime ocorreu já no fim da madrugada e o caso está sendo registrado agora pela Polícia Civil, que dará prosseguimento ao inquérito.