Governo do Acre celebra o Dia Mundial do Idoso com assistência e inclusão

No primeiro dia de Outubro é comemorado o Dia Mundial do Idoso. E para celebrar essa data, o governador Gladson Cameli realizou visitas a moradores do bairro Nova Esperança, em Rio Branco, com o objetivo de sensibilizar a população em relação ao envelhecimento, aos cuidados e proteção ao idoso.

A residência do senhor José Félix de Oliveira, de 84 anos, e o senhor Otávio Pereira da Silva, de 92 anos, foi visitada pelo Governador Gladson Cameli e sua equipe com bastante alegria, trocando conhecimentos e exaltando a vivência dos cidadãos.

Muito bem recebido no bairro, Cameli diz se sentir bem em realizar essas visitas e expressa: “Tenho grande admiração aos idosos com mais experiência, pois podemos aprender com aqueles que contribuíram para a nossa história”.

A ação simbólica foi feita a pedido do governador, para levar saúde e assistência social, envolvendo a cidadania e aclamando seu lema de cuidar de vidas, priorizando o atendimento e o bem estar da sua população.

Em conversa com os cidadãos, a pauta mais defendida por Cameli é o incentivo à vacina. Cada pessoa que chegava a falar com o Governador era questionada sobre sua imunização contra a Covid-19, uma maneira direta de conhecer e assegurar a vacinação dos moradores.

Tais ações são validadas quando moradores relatam que foram motivados a se vacinar pelo Governador, que ressalta: “Temos que constantemente conscientizar as pessoas, não podemos brincar com a sorte. Já temos vacinas e toda uma estrutura para que a imunização aconteça. Se imunizar e se proteger, é um compromisso da população com o próximo”.

As gestoras e profissionais da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) acompanharam o Governador nas visitas, promovendo assistência social e saúde, pautas constantes da gestão do Estado.

A secretária da SEASDHM, Ana Paula Lima destaca: “Essa campanha é feita com o intuito de voltar nossos olhares para os idosos do nosso estado, sabemos que é uma população que cresce cada vez mais e nós, como poder público e sociedade, temos que nos preparar para receber, cuidar e garantir os direitos, proteção e cidadania dos idosos”.

Ação não para

O primeiro dia de outubro celebra o Dia Internacional do Idoso, uma data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), visando sensibilizar a sociedade mundial para as questões do envelhecimento, dando ênfase à necessidade de proteção e de cuidados para com essa parcela da população. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como idosos as pessoas com mais de 65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos nos países em desenvolvimento.

Vacinações foram promovidas, realizadas pela Sesacre, supervisionando e imunizando idosos interessados em tomar vacinas de Covid-19 e gripe. Daíla Timbó, enfermeira do Programa de Imunização Estadual fez parte da ação e ajudou a imunizar 20 pessoas no Vale do Açaí e 40 no bairro Panorama. Cestas básicas também foram distribuídas nos bairros por assistentes sociais da SEASDHM.