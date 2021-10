Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta

Lua cheia em áries

Data estelar: Lua Cheia em Áries às 11h58 fica Vazia até 17h, quando ingressa em Touro.

Ergue as mãos ao céu interior para entrar em contato com a Vida de tua vida, entrega as rédeas de tua mente, emoção e corpo ao que há de melhor em ti, e que raramente é manifesto. Agora é um momento em que macro e micro cosmicamente circula mais vida, e nós por aqui não temos desenvolvido destreza suficiente para administrar essa condição. Portanto, não te surpreendas com tua irritação nem com a eventual fúria que sintas, ela denuncia tua pouca destreza para te entregar a esse algo maior em que te movimentas e experimentas ser. Que isso te sirva para respirar fundo e dirigires tua vontade a essa dimensão à qual acodes quando estás na pior, mas que também há de ser contatada quando é o caso de celebrar tuas conquistas com alegria.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quando alguma espécie de conflito surgir hoje, procure respirar fundo, mas enfrentar, porque isso acontece em nome de se encontrarem soluções que contemplem os interesses de todas as pessoas envolvidas. O melhor.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Preocupar-se pelo que ainda não aconteceu seria tolice, e preocupar-se por aquilo que não pode ser mudado ou sobre o qual não dá para fazer nada, isso também seria tolice. Aliás, toda preocupação é uma tolice.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não se nasce neste planeta para sofrer, e apesar de não ser esse o convencimento generalizado, se você observar com atenção, encontrará provas que confirmam que, definitivamente, não se nasce neste planeta para sofrer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Acertar ou errar não deveria ser o foco, mas agir com desapego aos resultados, já que certas ações se tornaram inevitáveis. Acertar ou errar é o que produz ansiedade e preocupação, mas o desapego deixa a alma leve.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mudar de ponto de vista é essencial para manter a mente jovem e atenta, porque se você estaciona por tempo demais em suas opiniões, com certeza, e sem o perceber, você está empacando alguma coisa na vida alheia.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sua alma precisa defender seus interesses, porque não se pode terceirizar isso, nenhuma outra pessoas valorizaria seus interesses do jeito devido. Este é um momento em que sua alma há de entrar em campo e defender.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mesmo que certas discussões sejam mera repetição de tudo que já foi dito e exposto, ainda assim talvez valha a pena voltar a reproduzir as conversas, porque há pessoas que precisam de repetição para se convencerem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Depois de ter passado tanto tempo fora do seu habitat natural, com a alma exilada das experiências que a nutrem, é lógico que não se experimenta de imediato todas as melhorias que estão em andamento. Questão de tempo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há maneiras inteligentes e benéficas de cumprir o próprio destino, enquanto há outras que são grosseiras e agressivas. O destino, de uma ou de outra forma, acaba se cumprindo, mas o caminho pode ser muito diferente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de haver mil e uma distrações rondando você, seria interessante que, em nome da construção de uma parte do seu futuro, você se abstivesse de perder tempo e, agora, se concentrasse no que é importante.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É impossível deixar de mudar de ponto de vista, mas nossa humanidade costuma se apegar tanto às razões que a confortam, que isso acaba jogando a um futuro indefinido a perspectiva de o mundo mudar e melhorar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que tudo esteja fora da ordem no mundo em geral e no seu mundo em particular, mesmo assim haverá avanço, mas você precisa cuidar para não se abandonar à inércia e, pelo contrário, continuar lutando com garra.