Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda

O treinamento dos hábitos

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

Dizem que Pitágoras afirmava que o problema dos seres humanos é buscar longe o que está ao alcance de suas mãos, e eu concordo em gênero, número e grau com essa afirmação, porque se valorizássemos o tempo das repetições cotidianas, e aproveitássemos as tarefas do dia a dia para treinar destreza no desempenho dessas, certeza de que seríamos todos muito mais seguros e autoconfiantes. O treinamento dá resultados, e só se pode treinar bem através das repetições, que de imediato não dão resultados aparentes, mas que pela frequência e assiduidade, inevitavelmente criam resultados muito bons. Observa, então, tudo que fazes automaticamente todos os dias, e te aproveita das repetições para treinar destreza. Os hábitos e seu bom desempenho são teu ponto de apoio para teu desenvolvimento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Em certa medida, é muito bom servir e facilitar a vida das pessoas com que você se relaciona. Noutra medida, sua alma espera a recíproca disso, e aí se adentra num terreno imprevisível, mas muito necessário também.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Depois de satisfeitos os desejos, vem o tempo de arrumar o eventual estrago causado por isso. De uma forma ou de outra, toda satisfação de desejos traz consigo um ônus, algo que precisará ser arrumado depois.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para sair da inércia, você pode ficar aguardando por algum acontecimento excitante que motive você a se movimentar, ou fazer diferente, colocar sua força de vontade em prática e fazer acontecer o que desejar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Todas as informações que você está colhendo agora terão de servir aos seus propósitos e, além disso, para fazer movimentos definitivos, que coloquem ponto final em algumas questões que se transformaram em transtornos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É hora de colocar seus interesses sobre a mesa e os fazer valer através de negociações bem dirigidas. Não espere boa recepção logo de entrada, mas insista, porque seguindo em frente você preservará seus interesses.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Coloque seus interesses acima de todas as circunstâncias de hoje, faça o possível e o impossível para que nada nem ninguém os atropele. E você, por seu lado, se movimente com a alma orientada por planejamento e estratégia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Planeje seus movimentos, tenha em mente que, quanto mais tempo você investir em planejamento e organização, mais fácil será a execução depois e, além disso, os resultados tenderão a ser muito mais satisfatórios.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Não ter o domínio total em suas mãos é uma vulnerabilidade que as pessoas podem explorar a qualquer momento, porém, você se esquece de algo muito importante, o fato de que ninguém percebe sua vulnerabilidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A dinâmica de hoje faz bem à alma, porque sente que a vida continua valendo a pena, apesar dos perrengues. Tente fazer com que esse sentimento não dependa de circunstâncias, mas seja efeito de sua força de vontade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça com que tudo que você prometer se torne realidade prática o mais rapidamente possível. Nada deixe para depois, porque as promessas serão cobradas e, provavelmente, você não terá vontade de as cumprir.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Entre apreços e desprezos se movimenta a alma entre o céu e a terra. Nem tudo é de seu gosto, mas tampouco se pode afirmar que tudo seja um desgosto. Dance com soltura entre os contrastes, entre mundos diferentes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Como os seres humanos têm ideias próprias, isso os torna imprevisíveis, o que, como resultado, faz com que os relacionamentos também sejam imprevisíveis, porque você pode planos e depois tudo ser diferente.