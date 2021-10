Jovem de 21 anos é baleada no bairro Belo Jardim 1, após discussão; estado de saúde é grave

A jovem Maria Josiane Muniz de Souza, 21 anos, foi ferida com vários tiros, na noite deste sábado (30), na BR-364 no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da vítima, ela estava na companhia de alguns amigos conversando na BR-364, quando foram surpreendidos por uma pessoa não identificada que chegou e iniciou uma discussão com um dos amigos de Maria. Em seguida, o homem saiu e voltou minutos depois com uma arma de fogo, e disparou várias vezes contra o grupo, mas somente Maria foi baleada várias vezes. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Os amigos da vítima levaram ela até o Ramal da Judia, onde pediram ajuda ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local e prestou os primeiros socorros e encaminhou Maria ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).