Karol Conká engata romance com ex de Jojo Todynho

Karol Conká está seguindo a vida depois do dilúvio que caiu sobre ela após a participação polêmica da cantora na última edição de Big Brother Brasil. Convidada por Carlinhos Maia para curtir o final de semana em Maceió, capital de Alagoas, a artista apareceu bem a vontade ao lado do jogador Polidoro Júnior.

A cantora fez um passeio de lancha junto com o jogador, Carlinhos Maia e outros influenciadores digitais. Karol parecia bastante a vontade e até dividiu algumas unidades ostra com os colegas. Em determinada imagem, ela aparece bem próxima de Polidoro, dando a entender que estão se dando muito bem.

O atleta de futebol é ex-namorado de Jojo Todynho e esteve envolto em uma polêmica assim que o relacionamento dos dois foi anunciado no dia 5 de abril. Dois dias após Jojo anunciar o novo relacionamento, ela teria descoberto uma suposta traição pela parte do zagueiro do São Caetano e terminado o namoro.

“Vocês sabem que eu não falo da minha vida pessoal, mas a partir de hoje eu sou uma mulher solteira, livre“, disse Jojo Toddynho em um vídeo postado na época nos Stories do seu perfil do Instagram. Ela não chegou a revelar o real motivo do término da relação recém assumida até então. Mas havia uma suspeita.

A jornalista Fábia Oliveira do jornal O Dia, revelou na época que Polidoro Júnior estava namorando também, a modelo Cristina Mendonça, brasileira que mora na Itália. “Eu tenho um relacionamento há anos com o Polidoro e não há dois meses. Nós namoramos um tempo, terminamos e agora quando eu vim para o Brasil por causa da pandemia, nós reatamos. Nós estávamos juntos“, afirmou a modelo.

Mal entendido?

Polidoro Júnior também publicou no seu Instagram um vídeo garantindo que não possui nenhum relacionamento anterior. “Recebi mensagens de mulheres dizendo que tem um caso, que são minhas namoradas, não sei com qual fim. O que ficou para trás, ficou“, disse. A fala do jogador, no entanto, foi suficiente para que Jojo terminasse a relação. “Terminei com ele hoje. Estou tão surpresa quanto a menina ficou“, revelou a funkeira ao jornal O Dia.

“Já fui na casa dele duas vezes, tenho contato com a família, com a mãe, a irmã dele, com todos. Estou desacreditada. Acho que por isso cada vez mais prefiro ficar sozinha, trabalhar, me dedicar pra um futuro promissor. Cada vez a gente tem mais certeza que não pode se entregar e nem confiar em ninguém“, finalizou a cantora à coluna.