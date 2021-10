Menina que não anda nem fala consegue salvar a vida do irmão e história emociona

A paralisia cerebral é um tipo de distúrbio que geralmente afeta a movimentação e a coordenação dos músculos. Em grande parte das vezes, esse problema acontece devido a uma lesão no cérebro que ocorreu durante, ou antes, do nascimento do indivíduo.

A pequena Lexie Comeau-Drisdelle, que tem nove anos de idade, sofre desse difícil problema. Ela mora em Nova Scotia em Halifax, Canadá, e vive há anos dependendo de uma cadeira de rodas, pois não consegue andar e nem falar.

Mas mesmo sofrendo com grandes limitações, Lexie foi capaz de fazer o inimaginável. A atitude heroica da canadense conseguiu salvar a vida de seu irmão mais novo, Leeland, de apenas um ano e meio de vida.