Meteorologia faz alerta para chuva forte e ventania de poeira no domingo

Segundo o Climatempo, áreas de instabilidade voltam a espalhar fortes temporais no estado de Mato Grosso do Sul. Os modelos meteorológicos apontam uma combinação de fatores: sistema de baixa pressão atmosférica que se forma entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul e uma frente fria que passa na altura do sudeste e canaliza a umidade que vem da região norte e atravessa o estado.