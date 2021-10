‘Meu filho perdeu a vida cortando o cabelo no salão’, desabafa pai de criança morta

O pai do pequeno Mário Neto Lourenço, de apenas 1 ano, que morreu após ser baleado em um confronto em Mesquita, publicou um desabafo nas redes sociais, no início da noite de segunda-feira (25), horas após o ataque deixou, além de seu filho, outros dois mortos no bairro da Jacutinga, em Mesquita. Em uma publicação no Facebook, Lucas Lourenço Silva questiona: “até quando vamos perder entes queridos?”.

“Hoje foi meu filho quem perdeu a vida cortando o cabelo no salão, vítima da violência do Estado do Rio de Janeiro. Até quando vamos perder entes queridos? Um ano e seis meses, meu príncipe. Senhor, misericórdia. Muita dor na minha alma”, publicou o pai, no post seguido de fotos e vídeos com o pequeno.

“Ainda não estou acreditando. Você era um anjinho, Mario”, publicou outro familiar nas redes.