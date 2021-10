Morre Zé Goiaba, uma das figuras mais conhecidas de Sena, após lutar contra o coronavírus

A cidade de Sena Madureira perdeu nesta segunda-feira (11) um de seus moradores ilustres. Trata-se de José Roberto Tamburini, 67 anos de idade, conhecido popularmente como “Zé goiaba”. Segundo informações, ele estava internado no Into, em Rio Branco.

No dia 1 deste mês, sua filha Elaina Tamburini fez uma publicação no facebook informando aos amigos e familiares a situação do pai:

“Boa noite! Nesse momento venho pedir orações pela vida e saúde de meu pai José Tamburine, que se encontra intubado no Into/Ac. Ele pegou COVID (segunda vez) e tem outras complicações de saúde. Está com infecção generalizada. Para a Medicina, está sem jeito. Para Deus nada é impossível. Que Deus tenha Misericórdia do meu pai”, disse ela.

De lá pra cá, o senamadureirense vinha lutando pela vida e a cada dia os familiares pediam orações em prol de sua saúde, porém, não foi possível vencer essa batalha.

“Zé goiaba” era bastante conhecido e querido em Sena Madureira. Por vários anos, ele trabalhou na antiga Eletroacre de Sena.

Seu corpo foi transladado para Sena Madureira e será sepultado às 16 horas no cemitério local.