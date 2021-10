Mulher é estuprada por paciente dentro de hospital enquanto dormia ao lado do pai

A Polícia Militar (PM) registrou um caso de estupro dentro do Hospital Santa Marcelina, na zona rural de Porto Velho, durante o fim de semana. O crime ocorreu enquanto a vítima dormia em um colchonete da ala masculina, ao lado do pai dela. O suspeito de estuprar a mulher era um paciente que estava internado no mesmo quarto.

A vítima relatou à PM que acordou com o suspeito em cima dela. Na ocasião, o homem estava com a calça abaixada e ela também estava sem parte das roupas. Assim que percebeu o que estava acontecendo, a mulher gritou por ajuda e o suspeito saiu correndo.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava deitada no chão do quarto, na ala masculina, acompanhando o pai que está internado na unidade.

O crime aconteceu na madrugada do domingo (17), mas o suspeito não foi preso de imediato porque não havia recebido alta médica a apenas foi transferido para outro quarto após atacar a mulher.

Somente depois do homem ser liberado pelo médico é que a polícia foi chamada novamente ao local e o encaminhou à Central de Flagrantes. Segundo informações da polícia, o suspeito é uma pessoa em situação de rua.

Ao g1, o Hospital Santa Marcelina disse que ela dormia em um colchonete. O hospital afirma também que, quando tomou conhecimento dos fatos, deu o apoio necessário à vítima e tomou as providências cabíveis.