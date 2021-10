Pai é preso no AC após espancar filha de apenas um mês e tentar matá-la com faca no pescoço

Um bebê de apenas um mês de idade que havia sido espancada pelo próprio pai, e estava sendo mantida como refém, foi resgatado pela Polícia Militar na madrugada do último domingo (24). O pai, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica, tentativa de homicídio e cárcere privado.

A esposa do homem relatou à polícia que ele havia chegado em casa sob efeito de drogas, e começou a agredi-la sem nenhum motivo. Em seguida, teria espancado a filha do casal de apenas um mês de idade com socos, chutes e enforcamento, e impedido-a de pegar a bebê. A mulher então fugiu da residência e pediu ajuda no hospital da cidade.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o monitorado, ao ver a aproximação da polícia, tomou a criança como refém, a ameaçando com uma faca doméstica no pescoço. Após a guarnição pedir apoio e tentar negociar a libertação da bebê, ele a arremessou no chão e atacou os policiais com a faca, momento em que foi preso com o uso de armas de choque. A criança, que havia desmaiado com o impacto da queda e não apresentava sinais vitais, foi socorrida pelos policiais e encaminhada com urgência ao hospital da cidade.

O criminoso foi encaminhado à delegacia de Sena Madureira para as providências, e a bebê, após atendimento inicial no próprio município, foi encaminhado à capital Rio Branco para atendimento especializado.