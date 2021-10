Paulo Gustavo entra em desespero e sofre com aquilo que ninguém imaginava, diz sensitiva

No dia 4 de maio deste ano, o ator e humorista Paulo Gustavo faleceu por complicações da Covid-19. Na época, e até hoje, o Brasil enlouqueceu com essa perda tão prematura. Aos 42 anos, o intérprete de Dona Hermínia deixou o marido Thales Bretas, e os filhos Romeu e Gael.

No entanto, mesmo após 5 meses do falecimento de Paulo Gustavo, fãs em todo o mundo prestam homenagem ao comediante. Além disso, uma rua em Niterói, do Rio de Janeiro, onde ele morava, foi batizada como Dia do Humor, no dia do aniversário dele, 30 de outubro.

Contudo, de acordo com a sensitiva Bianca, Paulo Gustavo não estaria nada bem no plano espiritual. Segundo ela, ela teria recebido mensagens diretas do comediante.

“Venho trazer informações sobre o Paulo Gustavo, um mentor espiritual se aproximou de mim, se apresentou como Carlos Eduardo e me mostrou o rosto de Paulo Gustavo e passou algumas informações referentes a ele. Bianca disse que decidiu divulgar o teor da mensagem para que chegasse até a família. Em outro trecho da tal mensagem, Paulo estaria se dizendo confuso com tudo o que aconteceu, mas aceitando.”

Mas não para por aí. De acordo com a vidente, Paulo Gustavo pediu para que cuidem muito de sua mãe, Déa Lúcia.

Paulo Gustavo pede pela sua mãe

“Peço que todos se acalmem, se olhem e cuidem dela (minha mãe), hoje não estou mais aí, isso me faz com que eu entre em desespero, estou muito triste onde estou, sem ainda entender muito bem o que aconteceu com meu espírito, porém estou aceitando tudo de uma maneira terrena e espiritual. Preciso ainda passar por algumas doutrinas e eu queria muito que cuidassem da minha mãezinha”, teria dito o ator e humorista.

O Observatório de TV, conseguiu também uma fala exclusiva de Bianca, sobre o que teria falado Paulo. “Cuida da minha mãezinha, cuide muito da minha mãezinha, ela ainda está em lágrimas e de coração partido e com muitas dores.”