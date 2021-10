PL do Transporte, Friale emite alerta de chuvas, Outubro Rosa e mais: o que foi destaque nesta quinta no ContilNet

Fique mais informado com os destaques desta quinta-feira, 7, com as matérias das mais variadas categorias do site.

Única a votar contra PL do Transporte, Michelle dispara duras críticas a Bocalom: ‘Não acredito em mágica’

A votação do Projeto de Lei (PL) que institui a concessão de subsídio tarifário ao transporte coletivo urbano, com o objetivo de custear até 100% do valor da tarifa pública, aconteceu nesta quinta-feira (7) e foi aprovado. Seria aprovado por unanimidade, não fosse o voto contrário da vereadora Michelle Melo (PDT). Leia na íntegra.

Em boletim, Friale emite alerta para próxima semana: “Chuvas intensas, com temporais”

As temperaturas estão altas e o tempo é de calor para o Acre. No entanto, o pesquisador Davi Friale alerta para as condições na próxima semana. De acordo com ele, o tempo pode mudar. Saiba mais.

Outubro Rosa: “A prevenção ainda é o melhor remédio”, diz gerente do Hospital do Amor no AC

O mês de outubro é conhecido pelas atividades e campanhas de combate e prevenção ao câncer de mama. Em alusão às campanhas, a Câmara Municipal de Rio Branco realizou nesta quinta-feira (7) uma sessão especial com a presença da secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, e da gerente do Hospital do Amor, Ana Maria Negreiros. Leia mais.

Em Brasília, Bittar, Alan Rick e Jairo Cassiano participam de evento que marcou fusão DEM/PSL

O senador Márcio Bittar, o deputado federal Alan Rick e o ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano foram algumas das lideranças que participaram nesta quarta-feira (6), de um grande evento em Brasília que marcou em definitivo a fusão dos partidos políticos DEM e PSL. Saiba mais.

Ex-parlamentar no AC, empresários e servidor do Incra são alvos de operação na PF

A Polícia Federal no Acre deflagrou nesta quinta-feira (7), a Operação Tayassu, que investiga organização criminosa estruturada para invadir, adquirir, desmatar e comercializar ilicitamente terras de domínio público federal localizadas na região sul do estado do Amazonas. Leia na íntegra.