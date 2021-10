Raissa quebra o silêncio após vídeo em que ela e namorado surgem se agredindo ser exposto: “Cansada”

Raissa Barbosa, ex-participante de A Fazenda, encerrou seu ciclo junto com o ator pornô Wellington, que tem o nome artístico de Victor Ferraz. Afinal, o rapaz a expôs em uma live afirmando que ela o agrediu, contudo, era mentira e a famosa falou que o relacionamento de ambos era tóxico.

Na madrugada, Wellington fez uma live destacando os ferimentos no lábio e na testa, falou que foi vítima de agressão física pela noiva. “Olha, eu preciso? Eu preciso que você faça isso comigo? Preciso que você tire sangue de mim? Eu nunca te agredi, eu não tenho currículo de agredir ninguém, você tem!”, falou o ator pornô.

Raissa Barbosa se pronunciou por meio de sua rede social: “Ontem, eu fui convidada pra ir à festa de lançamento da música nova do Dennis DJ e fui. Era uma festa provada somente pra convidados em um motel em São Paulo. Eu estava em um relacionamento com uma pessoa que assim que eu cheguei em casa começou a ficar alterado. Eu não consegui dormir e ele não aceitou eu não ter levado ele na festa, também estava falando coisas/frases totalmente machistas que me deixaram extremamente mal e irritada”.

Em seguida, Raissa afirmou que o ex queria difamá-la. “Com isso, ele ligou a live na intenção de me difamar falando que eu o agredi, quando na verdade eu me defendi dele. Eu já tava cansada porque já mandei ele embora da minha casa diversas vezes e ele não aceita o término. Ele é tão tóxico que não aceita meus trabalhos e sempre briga por ciúmes e tenta sempre me difamar. Eu cansei”, disse.

A relação dos dois sempre acaba terminando e voltam um tempo após. Todavia, este ano ambos chegaram a viajar para Dubai junto e ele pediu para casar com ela. Além disso, vale destacar, antes de retornarem a relação, Welligton trabalhou no mundo pornô, em filmes voltados ao público gay. No entanto, com o casamento próximo, ele abandonou a profissão e iniciou os trabalhos como influenciador digital.