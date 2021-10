Fofurômetro explodiu! Maria Alice Candeias faz ensaio com a filha de 4 meses, Angélica Candeias; confira

@beth_news_

Maria Alice Candeias com a princesa Angélica em book de seus bem vividos 4 meses. Lindas!

José Augusto Ribeiro na belíssima mesa de café da manhã surpresa pelo seu aniversário. Parabéns, amigo!

Iris Apfel, nasceu em Nova York, dia 29 de agosto de 1921. Atuante empresária, designer de interiores e ícone da moda estadunidense. Recentemente, como nonagenária, ficou conhecida pelo vigor com que leva sua vida. O Metropolitan Museum of Art realizou, em 2005, uma exposição sobre sua carreira e, em 2014, estreou no Festival de Cinema de Nova Iorque o documentário Iris, dirigido por Albert Maysles.

Não tenho palavras para definir esse fenômeno de mulher, Diva Máxima da moda, de uma autenticidade e sofisticação sem igual. Quem não conhece a Íris, segue ela correndo. Maravilhosa! Happy Birthday pelos 100 anos @iris.apfel

Em momento de puro “Amor I Love You”, o belo casal Davi Moura e Aline Mirella Costa. Muito fofos!

Entrando no nono mês de gravidez, minha amiga querida e afilhada de casamento Dayanne Saldanha Soutinho, em seu lindo Baby Chá da princesa Olívia em Porto Velho.



As personagens de Sex and The City vão voltar na nova série “And Just Like That”, da HBO MAX, que será estrelada por Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) e Kristin Davis (Charlotte York). A notícia pode ser gatilho de debate sobre vários assuntos: o que rolou com o mercado da moda desde o lançamento da série original, como o discurso feminista evoluiu desde então, por quais motivos Carrie Bradshaw foi tão icônica. Não falta pauta! Mas o que mais gerou repercussão foram as rugas das atrizes. Teve site na internet fazendo enquete sobre qual delas envelheceu ”melhor” e montagens comparando os rostos atuais com as versões de 20 anos atrás. Puro suco de etarismo.

“Em pleno 2021, choca constatar que alguns meios de comunicação ainda não entenderam que ENVELHECEMOS SIM, e que não nos tornamos obsoletas ou menos glamurosas por conta da idade. O que a patrulha sem noção quer? Ver somente carinhas de 20 anos em séries ou filmes, ou atrizes se violentando para aparecer eternamente jovens para não perder a relevância.

Chocada existo!!!

A jornalista e colunista social Kelly Kley Saldanha fechou um camarote no Tardezinha para receber os amigos mais próximos para celebrar a virada de ciclo. Felicidades mil querida e agradeço por fazer parte do seu seleto grupo de amigos. Amei tudo!!!

*Com a fabricação dessa crise hídrica o governo espera que você seja patriota🇧🇷 e tome menos banho, fique em casa nesse calorão sem usar energia elétrica.

Sejamos então um país de sebosos!

*As mudanças do novo Código Eleitoral não serão válidas para as eleições de 2022. Líderes do Senado se reuniram dia 28, e chegaram à conclusão que não há tempo hábil para a avaliação do projeto, que tem 898 artigos. Para a mudança entrar em vigor a partir das eleições de 2022, ela deveria ser sancionada até o dia 2, de outubro. Já que qualquer alteração feita no Senado Federal faria com que o texto voltasse para nova avaliação na Câmara, o entendimento é que não existe tempo suficiente para aprovação e sanção da matéria. Ainda assim, a expectativa é de que o novo Código Eleitoral seja votado até o fim do ano. Entre os pontos principais do projeto estão questões ligadas a resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a lei das inelegibilidades, a lei dos partidos, a proibição de divulgação de pesquisas eleitorais no dia do pleito e a quarentena obrigatória de quatro anos para juízes, militares e membros do Ministério Público que quiserem disputar uma eleição.

*Vivenciamos agora a pandemia dos vacinados! Qual é a lógica de continuar defendendo o passaporte de vacinação, quando os vacinados podem contagiar a todos livremente? É uma pergunta retórica, porque a resposta já sabemos.

*Já passou da hora de todos os sistemas de protocolo eletrônico do país serem padronizados. É um horror ter que protocolar em sistemas de outros estados, até mesmo em sistemas do mesmo Estado, de jurisdições distintas!

*100 anos de conteúdos e ignorado pelo governo de seu país, vale salientar que em países classificados pela Unesco como tendo os melhores sistemas educacionais (Coreia do Sul, Finlândia, Estados Unidos etc.), aplica-se a pedagogia de Paulo Freire. Ele é o terceiro teórico mais citado em trabalhos acadêmicos no mundo.

*Mais uma vítima do politicamente correto: James Bond corre o risco de deixar de ser homem para ser uma mulher negra. O motivo é uma interpretação maliciosa do diretor do filme ”No time to die”, Cary Fukunaga, que trouxe à tona que Sean Connery na pele de 007 é um estuprador.

Definitivamente estamos vivendo um surto psicótico infantil!

*Descobri que existe um canal na minha TV chamado Pai eterno.

Me representa muito esse canal pois minha vida é uma “misericórdia” e um “pai eterno” a cada 5 minutos.

A Serpente e o Sábio

Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com o olhar sereno, e falou:

– Minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém.

A víbora recolheu-se, envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas, desde então, começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína.

A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas pé seguiam-na. O sábio pensou, pensou e respondeu após ouvi-la:

– Mas, minha irmã, ouve um engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos.

Escrito por Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Os Mensageiros. Ditado pelo Espírito André Luiz.