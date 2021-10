Semana começa com sol e tempo abafado no AC; Sipam prevê trovoadas nesta segunda

Com informações do Sipam e O Tempo Aqui

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que a semana começa com sol e tempo abafado em todo o Acre. A previsão é de um dia de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite em todas as regiões do estado. Há possibilidade de chuva pontualmente forte em todas as áreas.

