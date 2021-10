Sequestro no Acre, tremor de terra, temporal, mudança de bandeira e outras: veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

Confira na nossa retrospectiva semanal.

SEGUNDA-FEIRA

Vestida de noiva, senamadureirense é levada ao altar aos 64 anos e conquista internet

Está ganhando grande repercussão nas redes sociais o casamento de uma moradora bastante conhecida em Sena Madureira e que durante anos enfrentou as lutas do dia-a-dia e a criação dos filhos praticamente sozinha. A repercussão, é óbvio, de maneira positiva. Trata-se da dona Neide dos Santos que resolveu dizer o “sim” aos 64 anos de idade. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Criminosos invadem casa de empresário, sequestram mulher e criança e roubam 50 mil no interior do Acre

Criminosos fortemente armados invadiram a residência de um empresário, na manhã desta segunda-feira (11), no município de Mâncio Lima, no interior do Acre, e sequestraram a esposa e o filho dele, e roubaram R$ 50 mil. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Em menos de uma semana, mais um tremor de terra é registrado no Acre

Um terremoto de magnitude 4,2 na escala Richter atingiu o Peru e foi sentido no município de Jordão (AC) na noite da última segunda-feira (11). Esta já é a segunda vez, em menos de uma semana, que o estado sente tremores de terra. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Morre Zé Goiaba, uma das figuras mais conhecidas de Sena, após lutar contra o coronavírus

A cidade de Sena Madureira perdeu nesta segunda-feira (11) um de seus moradores ilustres. Trata-se de José Roberto Tamburini, 67 anos de idade, conhecido popularmente como “Zé goiaba”. Segundo informações, ele estava internado no Into, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Forte temporal derruba torre principal de rádio em Sena e deixa difusora fora do ar

Um forte vendaval registrado na tarde desta terça-feira (12), em Sena Madureira, no interior do Acre, causou alguns estragos pela cidade. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Motorista de aplicativo é sequestrado em Rio Branco e levado para fronteira; bandidos morrem em troca de tiros com a PM

Um motorista de aplicativo ainda não identificado, foi vítima de um sequestro e teve o veículo roubado na manhã desta quarta-feira (13) próximo à Urap Cláudia Vitorino, no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Alerta para temporais? Friale prevê forte ventania em área do AC nesta quarta; veja na previsão completa

“Nesta quarta-feira (13), o calor, com muito sol, e ventos intensos vão predominar no Acre”. A previsão foi dada por Davi Friale, pesquisador acreano, em seu blog, ‘O Tempo Aqui’. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Ex-prefeito e ex-secretários no AC são condenados a devolver milhões por consumo irregular de gasolina

O ex-prefeito de Mâncio Lima, Cleidison de Jesus Rocha, e outros dois ex-secretários foram multados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) por conta do fornecimento e consumo irregulares de combustível. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Chacina em fazenda deixa cinco mortos; um deles teve o coração arrancado com facão