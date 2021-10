Sessão da Aleac desta terça é marcada por denúncias: cidade sem médico, taxa de segurança pra facção e mais

Discursou

Impedido de se manifestar na sessão solene da Aleac em Cruzeiro do Sul na última quinta-feira (30), o deputado estadual Chico Viga (Podemos) havia prometido usar o discurso que tinha preparado para a ocasião, na próxima sessão da Aleac, em Rio Branco. A promessa foi cumprida nesta terça-feira (5). O parlamentar leu de cabo a rabo a fala que deveria ter sido esplanada no município do Juruá. Não gastou caneta em vão.

Explicações

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) usou a tribuna da Aleac para explicar o motivo porque nem todos os deputados puderam falar na sessão de Cruzeiro do Sul. “Infelizmente não deu pra todo mundo (deputados) falar, porque muitas das pessoas que seriam homenageadas eram pessoas idosas e nós não tínhamos como fazer uma sessão prolongada. Tínhamos que respeitar a idade daquelas pessoas. Por conta disso não deu para todos os parlamentares falarem. Mas falou um da oposição e um da situação, assim como já foi feito em outras sessões solenes. Mas peço desculpas aqueles que não puderam falar”, disse.

Capou

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse hoje, na Aleac, que o orçamento para a área da produção rural de 2022 vai ser R$ 20 milhões menor que o deste ano. “Capou R$ 20 milhões da área da produção. Um orçamento que não tem déficit, porque eles vinham fazendo um orçamento maquiado, subestimando e agora no 3º ano fizeram um orçamento que empata: não tem superávit, mas também não tem déficit. Já quero anunciar que farei emenda para tirar da reserva de contingência R$ 30 milhões, para colocar R$ 10 milhões a mais, para o orçamento da produção. E aí nós vamos ter a prova dos 9, quem é que vai apoiar a produção. Lá na audiência pública, todo mundo elogiou, apoiou, deu razão às lideranças”, disparou.

Entusiasta

Nascida em Masiseia-Pucallpa, a deputada estadual Antonia Rojas Sales (MDB) é uma das principais entusiastas da construção da estrada ligando Cruzeiro do Sul, local onde vive, à Pucallpa, sua terra natal. Na sessão desta terça a deputada disse que a estrada é um sonho antigo do povo de Pucallpa. “Eles sonham há 40 anos com este momento”, argumentou.

Aniversário

Completando um ano de mandato na Aleac nesta semana, o deputado e líder do Governo, Pedro Longo (PV), usou a tribuna da Casa para fazer um balanço do seu mandato até aqui. “Assumi durante a pandemia, mas quero dizer que busquei honrar cada voto recebido e cada confiança depositada. Foi um ano intenso. Busquei, no primeiro momento, cumprir a função essencial de um parlamentar, que é apresentar projetos de lei. Depois, atuei no debate a na apreciação de outras propostas, além de conhecer de perto a realidade dos mais diversos grupos que compõem a sociedade civil, no interesse de formar um mandato atuante e participativo, mais próximo do povo”, comentou.

Sem médico

De acordo com uma denúncia do deputado estadual Roberto Duarte (MDB), o município de Porto Walter está sem médico. Duarte usou a tribuna da Aleac nesta terça para pedir que o governador “abra o olho” para esta situação.

Taxa extra

Outra denúncia levada à Aleac nesta terça foi a do deputado Neném Almeida (Podemos), que disse que em Cruzeiro do Sul os comerciantes e empresários têm pagado uma taxa extra a facções criminosas por ‘segurança’. “O crime organizado cobra uma taxa de proteção aos comerciantes, disse. O deputado defendeu a instalação de uma central do Ciosp em Cruzeiro do Sul.

Bilhões

No último ano de governo, 2022, Gladson Cameli terá R$ 7,8 bilhões para gastar. A proposta com o valor foi enviada para a Assembleia Legislativa no último dia 1º e agora aguarda os trâmites da Casa para fazer valer o orçamento.

Feriadão

Saiu no Diário Oficial desta terça-feira (5) que o Governo do Acre decretou ponto facultativo nas repartições públicas no dia 11 de outubro, véspera do feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida, comemorado no dia 12. Dessa forma, o funcionalismo público ganhar um senhor feriadão, voltando para o trabalho apenas na quarta-feira (13). Já os funcionários dos serviços essenciais não poderão aproveitar o feriadão, pois trabalharão normalmente.

Hospital Universitário

Em Brasília, o governador Gladson Cameli (PP) se reuniu nesta terça-feira (5) com o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, para tratar do projeto de construção do Hospital Universitário da Ufac. O governador esteve acompanhado dos senadores Sérgio Petecão (PSD) e Mailza Gomes (PP), da Reitora da Ufac, Margarida Cunha, do Pró-Reitor de Planejamento, Alexandre Ricardo, e do Representante do Acre em Brasília, Ricardo França.

Mutirão

Realizado no último fim de semana em alguns supermercados da Capital, o mutirão da vacinação contra a Covid-19 foi um sucesso. Com mais de 5 mil doses aplicadas, a ação recebeu elogios na sessão de hoje da Câmara de Vereadores. “A iniciativa merece toda a nossa atenção e respeito, pois demonstra que os servidores da Saúde do Município estão totalmente focados em sua missão, que é não dar trégua para este vírus, mesmo que trabalhando nos fins de semana”, disse o vereador Samir Bestene (PP).