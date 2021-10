Vídeo: mulher destrói carro com capacete em frente ao Tardezinha; causa seria suposta traição

Um vídeo que circula pela web mostra uma mulher destruindo, com um capacete, um carro em frente ao bar Tardezinha, na Avenida Dias Martins, em Rio Branco. A ação ocorreu na madrugada deste sábado (9) às 2 horas da madrugada.

No vídeo, o carro aparece atravessado no canteiro. Populares afirmam que ela teria descoberto uma suposta traição através de uma postagem em redes sociais, pegou a chave reserva do carro, foi até o Tardezinha, um primeiro vídeo mostra a mulher tirando o carro do estacionamento e parando no o veículo, Jetta de cor branca, segue até o meio da rua e passa pro cima do canteiro que divide a avenida, algumas pessoas correm para ver o que aconteceu, e em seguida, ela sai de dentro do carro e como mostra um segundo vídeo, pega um capacete e começa a quebrá-lo.

Veja os vídeos: