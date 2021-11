12 piores alimentos para diabéticos e que podem aumentar a glicose

Você sabe o que é diabetes e quais são os piores alimentos para diabéticos? A diabetes é uma doença em que o pâncreas não produz insulina suficiente. A insulina é um hormônio que processa açúcares e os converte em energia para todas as funções corporais.

Além disso, na diabetes, há um alto nível de açúcar no sangue que afeta os vasos sanguíneos e a circulação sanguínea. Portanto, a falta de suprimento de sangue leva a complicações do diabetes.

O exercício e a dieta alimentar desempenham um papel importante em manter o diabetes sob controle. Com efeito, pessoas com diabetes devem evitar alimentos ricos em amido, alto teor calórico e gordurosos. Veja quais são os piores alimentos para diabéticos a seguir.

12 piores alimentos para diabéticos

Sendo uma pessoa diabética, é necessário cuidar de suas escolhas alimentares, pois um pequeno erro pode aumentar seus níveis de glicose. Então fique atento e procure evitar ou reduzir o consumo dos alimentos abaixo.

1. Arroz branco

Em suma, o arroz branco contém carboidratos de baixa qualidade e carece de fibras. Ademais, o arroz branco é facilmente digerido, o que, por sua vez, aumenta o nível de glicose no sangue.

Um estudo apontou que aqueles que consomem arroz branco diariamente têm um risco 27% maior de desenvolver diabetes em comparação com aqueles que consomem produtos de grãos inteiros.

Então, se você é diabético, tente comer grãos inteiros, como cevada, aveia e cereais ricos em fibras. No caso de você não conseguir eliminar o arroz, substitua o arroz branco por arroz integral, que é um alimento muito mais saudável.

2. Alimentos ultraprocessados

Alimentos processados e ultraprocessados como batatas fritas e nuggets de frango, devem ser evitados a qualquer custo para controlar o diabetes. Esses alimentos embebem muito óleo e são fritos em óleos hidrogenados carregados de gorduras trans prejudiciais à saúde.

Com efeito, eles aumentam o nível de colesterol LDL, ou seja, o colesterol ruim no sangue e aumentam o risco de desenvolver doenças nas artérias coronárias. Além disso, esses alimentos são feitos com ingredientes ricos em amido e carboidratos que levam ao aumento do nível de glicose no sangue.

3. Adoçantes artificiais

Outro erro comum dos diabéticos é substituir o açúcar por adoçantes artificiais. Esses produtos são muito prejudiciais para pacientes diabéticos, pois os adoçantes afetam os níveis de glicose no sangue e reduzem a sensibilidade à insulina.

4. Bebidas industrializadas e bebidas alcóolicas

O suco de fruta industrializado, bem como os refrigerantes é uma opção ruim para diabéticos porque eles são ricos em sacarose, frutose e calorias.

Já com relação as bebidas alcoólicas também é preciso cautela. Em suma, quando consumido com moderação, o álcool pode ser uma ótima maneira de relaxar e se divertir.

Na verdade, uma pesquisa mostrou que a bebida ocasional para adultos pode reduzir o risco de doenças cardíacas, infarto e AVC. No entanto, ainda existem riscos elevados para pessoas que bebem com diabetes, mesmo quando se trata de apenas uma cerveja ou coquetel

5. Biscoitos, salgadinhos de pacote e molhos prontos

A maioria dos biscoitos, salgadinhos e molhos prontos são ricos em calorias, gordura (principalmente gordura saturada) e também possuem excesso de sódio.

6. Vegetais com amido

Se você tem diabetes e consome batatas regularmente, isso pode ser extremamente prejudicial para você.

Isso ocorre porque o amido desses vegetais é feito de longas cadeias de glicose que se decompõe rapidamente no intestino e é absorvida pela corrente sanguínea, levando a um aumento repentino nos níveis de glicose no sangue.

Portanto, uma alternativa é comer batatas misturadas com vegetais de folhas verdes que ajudarão a desacelerar sua digestão.

7. Carne vermelha e embutidos