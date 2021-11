5 plantas que atraem proteção: saiba quais são para ter em seu lar

Você sabia queexistem plantas que atraem proteção para a sua casa? Além de deixar tudo mais bonito, trazer paz e um ar melhor para respirar, elas também são capazes deafastar a inveja e atrair mais sorte para a sua vida. Quer saber quais plantas são essas? Confira a lista a seguir e depois escolha aquela que atende suas necessidades. Aí é só colocar na porta de entrada ou no jardim da sua casa.

Plantas que atraem proteção

1 – ALECRIM

O alecrim é garantia de alegria para o seu lar e é ideal para quem quer melhorar o astral. Também deixa os moradores com mais ânimo para encarar os desafios do dia a dia.

2 – ARRUDA

Você sofre com a inveja dos outros? Fique tranquila, pois um ramo de arruda já é suficiente para combater o mau-olhado. Como esta planta é tóxica, lave sempre a mão quando entrar em contato com ela.

3 – COMIGO-NINGUÉM-PODE

Evita que energias negativas entrem na sua casa. A planta comigo-ninguém-pode também atrai paz, deixando o ambiente mais tranquilo. Mas não se esqueça de lavar bem as mãos, pois ela também é tóxica.

4 – ESPADA-DE-SÃO-JORGE

Se você precisa de um incentivo para enfrentar as dificuldades, saiba que a espada-de-são-jorge é ideal para trazer coragem. Ela também é eficiente no combate ao mau-olhado, afastando todas as energias negativas do ambiente. Também é indicado lavar bem as mãos após o contato com ela.

5 – GUINÉ

Você está enfrentando uma maré de azar? Não se preocupe, pois essa planta atrairá sorte para o seu lar. Ela também é capaz de levantar o astral, além de servir de decoração para o seu ambiente.