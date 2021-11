A Fazenda 13: Rico abre o jogo, assume ajuda da produção e áudio revelador vaza

Vazou um vídeo na web, onde mostra Rico Melquiades falando sobre uma suposta ajuda da produção de A Fazenda 13. Em suma, o influencer conta o ocorrido para Valentina, porém, só agora o vídeo veio a tona.

Contudo, Rico cochichou e os internautas fizeram uma leitura labial do que o peão falou “uma mulher da produção disse pra eu abrir o olho”, revelou Rico para ex-assistente de Ratinho.

Além disso, foi possível notar que de fato Rico mudou o comportamento e tem se mostrado mais equilibrado nos últimos dias no reality rural, aliás, até Valentina mudou seu posicionamento.

Vale lembrar, que Rico já protagonizou algumas brigas em A Fazenda. Umas delas foi com o MC Gui. Dessa forma, durante a manhã do último sábado (9), o cantor se mostrou já esgotado da discussão: “Eu vou acabar com ele”, falou o peão. Revoltado, o MC falou alguns palavrões, ameaças e ofensas para descarregar a fúria.

“Lixo! Rico, merda. C* de burro, Quero ver lá for esse pau no c* fazer isso. No dia da final, eu quero ver, depois que acabar o programa. Ele vai ver o que o bebezão de 23 anos vai fazer. Jagunção”, disse MC Gui.

MC GUI SE REVOLTA E AMEAÇA RICO MELQUIADES

O funkeiro ainda continuou a falar em tom ameaçador: “Na final, eu só quero ter certeza, mesmo que eu não esteja aqui, a hora que ele sair eu vou acabar com ele, mano, eu vou acabar com ele. Ele tá vindo num ponto, como se ele quisesse que eu agredisse, fizesse alguma coisa com ele”.

“Filma o que eu estou falando: quero ver o Rico fazendo o que ele faz aqui após a final. Quero ver se ele me desrespeita ou se ele vai chamar a mãe dele. Vou mostrar o que é uma pessoa que nasce na Zona Leste de São Paulo. Maloqueiro nato!”, acrescentou.