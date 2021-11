Acabou? Zezé Di Camargo e Luciano reduzem agenda de shows e aumentam rumores de fim

Zezé Di Camargo e Luciano formam uma das duplas mais famosas do universo sertanejo. Contudo, nos últimos anos, os irmãos se envolveram em uma série de brigas que potencializaram os rumores de fim da dupla. Os últimos acontecimentos só intensificaram ainda mais os boatos.

Acontece que os cantores estão cada vez mais dedicados a seus projetos paralelos. Luciano Camargo, por exemplo, desde o ano passado tem trabalhado assiduidade em EP gospel. Ele chegou a emplacar uma música em uma novela da Record e até fez uma apresentação solo na emissora.

Além disso, Zezé Di Camargo também tem investido seu tempo em seu trabalho pessoal. O cantor criou um canal no YouTube e ainda postou vídeos de suas novas canções. A última música do pai de Wanessa acabou sendo um verdadeiro estouro de audiência. Assim, teve várias visualizações.

Por outro lado, o jornal Extra acabou fazendo uma apuração sobre a continuação da dupla nesta quarta-feira, 24 de novembro. Segundo a análise, principalmente no mercado, tudo indica que eles trabalham para um fim. Principalmente, pelos poucos shows agendados para o ano que vem.

Pessoas da indústria estranharam que os dois só agendaram shows para o primeiro trimestre de 2022. Eles não estão fechando datas após março. Além disso, Zezé Di Camargo lançará no final do ano seu documentário na Netflix. Luciano, por sinal, decidiu não participar das filmagens de maneira alguma.

LUCIANO FALA SOBRE FIM DA DUPLA COM ZEZÉ DI CAMARGO

Durante o É De Casa, Luciano falou sobre o fim com Zezé. “Tem pessoas falando que a gente está se separando, mas eu não me importo, porque eu sei que eu e meu irmão estamos juntos. Eu sei da torcida dele para os meus projetos, e ele sabe da minha torcida para os projetos dele. Mas tudo é no tempo de Deus, sempre falo isso…”, explicou.