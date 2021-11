Adolescente é encontrada morta com tiro no pescoço dentro da própria casa no Acre

A adolescente identificada como Eloisa Cabral da Silva, de 14 anos, foi encontrada morta com um tiro na manhã desta quinta-feira (4), dentro da própria residência localizada na rua Surubim, na invasão do Panorama, região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Eloisa estava dentro de sua residência por volta das 23 horas desta quarta-feira (3), com seu companheiro identificado como Romário, que estavam juntos a cerca de duas semanas. Após uma discussão, Romário de posse de uma arma de fogo artesanal, calibre 22, realizou um disparo no pescoço de vítima que morreu na hora. Após a ação, o acusado deixou a arma no local e fugiu.

Já pela manhã desta quinta-feira, moradores da região ligaram para o COPOM, avisando o que havia acontecido. A PM foi ao local e conseguiram ver a veracidade da informação, e a área foi isolada para o trabalho da perícia criminal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

Após a perícia, agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia, mas o principal suspeita é o atual companheiro da vítima identificado como Romário. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).