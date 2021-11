Anitta, Pedro Sampaio e Luísa Sonza estariam vivendo ‘triângulo amoroso’

Gessica Kaiane, a Gkay, chamou a atenção ao responder questionamentos dos internautas através da caixinha de perguntas do Instagram. Ela decidiu tirar algumas dúvidas referentes à festa “Farofa da Gkay”, que acontecerá entre os dias 5 a 7 de dezembro em um resort localizado em Fortaleza, no Ceará. O local ficará fechado exclusivamente para os convidados da influenciadora. No entanto, ela acabou “entregando” um suposto affair.

A atriz começou fazendo mistério sobre se Luan Santana estaria presente no evento: “Será?”, disse Gkay. Em seguida, um internauta quis saber quem comparecerá pela primeira vez na “Farofa” e se essa pessoa vai aprontar na festa: “Fala alguém que está indo a primeira vez na farofa e vai causar”, perguntou o seguidor que recebeu a resposta da humorista: “João Guilherme“, anunciou. O filho de Leonardo está bem popular na mídia por conta de seus casos amorosos.

Mas o que chamou a atenção de verdade dos seguidores da comediante foi a sua resposta sobre o que ela achava de Luísa Sonza e Anitta com Pedro Sampaio. Surpreendentemente, Gessica escreveu: “O novo surubão de Noronha”. Para quem não entendeu a referência ou não lembra sobre a polêmica história, aqui vai um pequeno resumo sobre o caso.



Na época da separação dos atores Deborah Nascimento e José Loreto, no final de 2019, um perfil no Twitter de uma pessoa que se diz ex-funcionária da Globo, afirmou que em Fernando de Noronha (um dos lugares mais visitados por famosos durante o verão) ocorria festas sexuais em grupo organizada por atores e atrizes globais. Inclusive, existia um dark room (quarto escuro) para os encontros.

Anitta já declarou recentemente que viveu um affair com Pedro Sampaio. A revelação foi feita durante o “PodCats”, apresentado por Virgínia Fonseca e Camila Loures. A funkeira contou sobre o relacionamento enquanto dividia a história de quando conheceu Mariah Carey em uma loja de sapatos: ”Estava numa loja comprando presente de aniversário para o Pedro Sampaio, um tênis, porque na época a gente estava de ‘trelelezinho’. Aí fui comprar o tênis e na hora entrou a Mariah”, disse Anitta.

Luísa Sonza também confirmou que já se envolveu com o cantor e que eles teriam uma “amizade colorida”. Gkay, que também já teve um breve affair com Pedro, brincou nos stories e chamou a amiga de “talarica”: “Você tem alguma amiga talarica?”, disse um seguidor na ocasião. “Tenho sim: a Luísa Sonza. Kakakakakak”, respondeu Gkay, se divertindo com a história.

Sobre esse assunto, um internauta fez um comentário: “Talarica a Luísa. Pega o Whindersson kkkk eu shippo desde sempre”, comentou. Com uma foto pensativa, Gkay escreveu: “Será gente?”, brincou a humorista. Luísa e Whindersson Nunes foram casados, mas colocaram um fim ao relacionamento em abril. Logo depois os dois engataram novos relacionamentos. Gkay aproveitou a caixinha de perguntas para continuar a dar respostas irônicas.

Outro seguidor questionou se ela estava ficando com o youtuber Rezende. Na resposta, ela usando um sinal com o polegar levantado, afirmou estar sim namorando o influencer. Aproveitando as perguntas sobre sua vida amorosa, ela continuou na brincadeira. “Verdade que vai casar no começo do ano?”, perguntou outro seguidor que recebeu como resposta: “Sim, com o Neymar”, brincou a atriz. “Você tem namorado?”, quis saber mais um internauta. Despistando e aproveitando o clima de brincadeira Gkay disse: “Sim, o Fausto Silva”.