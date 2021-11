Banco Central cria mais duas modalidades de operação para o uso do Pix no país

Está valendo, a partir desta segunda-feira (29), novas modalidade para o uso do Pix no país. O meio de pagamento em tempo real criado pelo Banco Central passa a aceitar mais dois tipos de serviços. Além de enviar e receber dinheiro, agora será possível também sacar dinheiro sem necessidade de cartão bancário ou de crédito, nem de uma agência bancária.

Com o Pix Saque e o Pix Troco, a pessoa poderá sacar dinheiro em qualquer estabelecimento comercial ou caixa eletrônico que adote o serviço. O interessado pode sacar até R$ 500 em dinheiro com o Pix em lojas a partir de hoje. O Pix Saque e Pix Troco estarão disponíveis no comércio e caixas eletrônicos que tenham optado por ofertar o serviço.

Outra vantagem, diz o Banco Central, é estimular a inovação no mercado, criando novas possibilidades de negócios para comerciantes e instituições financeiras. Tanto no Pix Saque quanto no Pix Troco, o usuário que deseja retirar dinheiro mandará um Pix, da mesma forma como faz hoje. No caso do Pix Saque, o dinheiro em espécie corresponderá exatamente ao valor da transação. Para o Pix Troco, o dinheiro entregue ao usuário será a diferença entre a quantia total do Pix e o valor da compra realizada por ele no estabelecimento. Por exemplo, se a pessoa compra um produto de R$ 20 numa padaria e faz um Pix de R$ 30, ela recebe R$ 10 de dinheiro em troco.

O estabelecimento precisa trabalhar também com QR Code. Nem todos atualmente fazem isso. Muitos só aceitam a chave Pix (CPF ou e-mail). O Pix Saque funciona com transações recebidas por QR Code estático ou dinâmico. O Pix Troco aceita só QR dinâmico. O QR Code estático é aquele impresso num papel, enquanto o dinâmico é gerado online. O QR Code estático pode ser usado para diversos pagamentos de um mesmo valor, enquanto o dinâmico vale apenas para uma única transação. A adesão não é obrigatória aos comerciantes. As informações sobre quem oferece os serviços serão disponibilizadas pelo Banco Central no endereço dadosabertos.bcb.gov.br para que qualquer pessoa ou empresa desenvolva funcionalidades de conveniência que facilitem a localização dos pontos de Pix Saque.

