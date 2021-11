Bar de Manaus afasta funcionário que publicou foto de cliente fantasiado de goleiro Bruno com saco ‘representando’ Eliza Samúdio

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do bar pouco depois, a proprietária pede desculpas, afirma que excluiu a foto assim que tomou conhecimento e que o estabelecimento não compactua com comportamento violento ou que produza violência.

“No momento em que eu soube, eu excluí a postagem e pedi que as pessoas responsáveis localizassem o rapaz e providenciassem a saída dele do estabelecimento, e foi o que aconteceu. Ele foi retirado. A pessoa que fez a postagem foi afastada das atividades do porão, eu retomei essas atividades e estou tendo que lidar com todo tipo de acusação e palavras grotescas e enfim. Algumas pessoas até acusando de forma desumana”, diz a proprietária do bar no vídeo.