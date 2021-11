Beth Szafir, após guerra com Xuxa e ver neta anunciar drogas, desaba sobre herança: “Idiota”

Beth Szafir, mãe de Luciano Szafir e avó de Sasha, promete mostrar um outro lado de sua vida, ao qual o público desconhece. A socialite irá estrelar o reality show “Os Szafirs”, do canal E!. A atração pretende mostrar um pouco da sua realidade rica.

Desse modo, durante uma conversa com o Notícias da TV, Beth Szafir conta para que usara o programa: mostrar que não é uma idiota como outras ricas de reality show. Assim sendo, a socialite também revela as enganações no início de seu relacionamento com Gabriel Szafir, que morreu em 2017. Beth era mais rica que o parceiro.

Além disso, a socialite se diz muito feliz em ser convidada para um reality show, pois não é envolvida no meio artístico. Mas não foi apenas por isso… Beth ficou contente em poder falar palavrões, já que a produção permitiu,. Dessa forma, pode mostrar muito mais da sua realidade.

Como a segunda temporada já foi gravada, a socialite teve a chance de apresentar algumas curiosidades da sua vida. Por exemplo: a busca pelo prazer e sexualidade feminina, ao visitar um sex shop. No entanto, ela deixa claro que o contato com o público permitiu que fosse mostrado um lado que ninguém conhecia.

“[Imaginavam que eu era] Uma pessoa inatingível (risos). Uma socialite idiota, ou uma coisa assim”, observou

Luciano Szafir desfila com bolsa de estomia

Recentemente, Luciano Szafir desfilou no São Paulo Fashion Week, mas o que realmente chamou atenção foi a bolsa de estomia. O ator que teve Covid e sequelas da doença, falou sobre:

“Quero quebrar o preconceito, normalizar e fazer entender que um estomizado não precisa sofrer privações. Desse modo, não quero parecer um coitado. Vida normal. E, tomara, que esta ação mude a visão que muitos ainda têm sobre quem usa uma bolsa de estomia”, revelou.