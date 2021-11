Brasil tem 138 concursos, com 11 mil vagas e salários de até R$ 32 mil

Marinha

O processo seletivo Marinha do Brasil oferta 21 vagas para profissionais com o ensino superior em diversas áreas. As inscrições serão realizadas entre 23 de novembro e 5 de dezembro de 2021, via internet, pelo site da Marinha do Brasil. O valor da taxa de inscrição é de R$ 140.

As oportunidades são para apoio à saúde, área técnica e magistério. Os candidatos devem preencher vagas para oficiais da reserva de 2ª classe em Brasília.

