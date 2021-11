Camila Queiroz já tem data para voltar a Rede Globo

A polêmica demissão de Camila Queiroz da Rede Globo, com direito a acusações de ambos os lados, continua dando o que falar. Após surgir a informação de que a emissora dos Marinho estaria disposta a processar a ex-contratada por conta de toda a confusão ocorrida recentemente, foi revelado que a atriz voltará a dar o ar da graça na programação da Globo, mesmo depois da conturbada saída.

A decisão de desligar a atriz do elenco de “Verdades Secretas II”, assim como não renovar o vínculo após as inúmeras exigências consideradas inaceitáveis, a Globo acabou ganhando mais problemas do que imaginava. Isso porque, além de correr contra o tempo para conseguir uma dublê para substituir Camila nas gravações finais da novela de Walcyr Carrasco, a emissora carioca precisou tomar uma decisão rápida com relação a participação da atriz em uma atração.

Antes de toda a confusão entre Queiroz e Globo ser anunciada, a atriz já havia sido confirmada no “Amigo Secreto do Fantástico”, que será exibido no final de dezembro. Porém, com as gravações em andamento, a Globo não pôde simplesmente ocultar a participação da atriz, tendo em vista o envolvimento de outras pessoas. Com isso, a emissora carioca precisou pensar rápido e tomou uma decisão inesperada.

Segundo informações divulgadas pelo portal Tv Pop, mesmo diante do verdadeiro caos causado pelo assunto, que vem ganhando destaque no noticiário especializado, a alta cúpula da Rede Globo decidiu abrir mão de qualquer orgulho e mágoa existente e autorizou a participação de mulher do ator Klebber Toledo no quadro especial de natal da revista eletrônica apresentada por Maju Coutinho e Poliana Abritta.

Vale ressaltar que, como as filmagens do quadro já haviam sido iniciadas, Camila já tinha gravado muito conteúdo, o que dificultou ainda mais a decisão da emissora dos Marinho. Repleta de problemas internos ocasionados pelo acontecimento, a Globo não pensou duas vezes e preferiu se desfazer desse impasse da maneira mais racional. Com isso, Camila Queiroz está confirmadíssima na atração dominical.

Em resposta ao questionamentos do Tv Pop, a emissora carioca confirmou a participação da ex-contratada no quadro do “Fantástico”. Além disso, a Globo afirmou que Camila não havia sido selecionada para participar da famosa vinheta de final de ano com as estrelas da empresa. Entretanto, a emissora dos Marinho ressaltou que, caso tivesse participado, sua imagem seria exibida normalmente no especial.

Em nota divulgada, a Rede Globo informou que o contrato não foi assinado após a atriz fazer exigências que imediatamente foram negadas: “Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”.