Celso Portiolli assume com é casado após anos escondendo relacionamento e se expõe: “Uma paixão”

Isso porque, o apresentador gosta de preservar a família. Tanto que, tem gente que nem sabe que ele é casado. Mas, em uma postagem nas redes sociais, ele mostrou a esposa. Dessa forma, muitos fãs ficaram surpresos. Na ocasião, Celso Portiolli estava desejando feliz aniversário para a amada.

“Hoje é niver da minha amada Suzana. Uma paixão de adolescentes, um amor a primeira vista, uma história incrível de amor e companheirismo. Parabéns Mô e muita saúde, muuuita saúde para envelhecermos juntinho. To chegando primeiro lá. Te amo”, se declarou Celso Portiolli.

Sendo assim, muitos fãs ficaram surpresos e fizeram questão de comentar. Todos os seus três filhos são frutos do seu casamento com Suzana Marchi. A loira é discreta e as vezes que aparece, é nas redes sociais do marido. Já os filhos do casal, Luana Portiolli, Pedro Henrique Portiolli, Laura Portiolli, quase não são vistos.

CELSO PORTIOLLI NA GLOBO

Além disso, recentemente Celso pregou uma pegadinha em um segurança da Globo. O apresentador aproveitou que estava perto da sede da emissora, em São Paulo, e tentou entrar. Contudo, chegando no local, ele avistou o segurança e perguntou: “Aqui é a Globo? Errei de emissora”. O segurança, por sua vez, riu.

Em seguida, ele saiu e foi ao SBT. Mas, a cena viralizou nas redes sociais. Como é sempre muito carismático, ele tem o carinho dos telespectadores e até mesmo de quem trabalha na TV Globo. Ele jpa visitou a emissora em outras oportunidades.