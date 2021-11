Cheiro de perfume forte é sentido dentro de avião com Marília Mendonça; socorrista faz revelação: “Levantei o cabelo dela”

Kleyton Carvalho, primeiro médico a chegar no local do acidente de Marília Mendonça, detalhou o que fez quando precisou entrar no avião para tentar socorrer as vítimas.

Sendo assim, em entrevista para uma live com a jornalista Fernanda Freitas, o Técnico da Samu revelou que não sabia que se tratava da cantora antes de chegar ao local.

“Quando eu entrei na aeronave, eu me deparei com três corpos. Após verificar a ausência de sinais vitais do primeiro, que era do produtor, fui até o segundo corpo. Aí minha ficha caiu de que era a Marília Mendonça. Infelizmente também já estava sem sinais. Na hora que eu olhei pra ela, que eu levantei o cabelo dela, ali estava uma pessoa que eu sou fã. Ela deitada, no que eu levantei o rosto pra ver, não estava com os olhos totalmente fechados. Esse tipo de olhar é o olhar que machuca, que dói”, disse o profissional.

Além disso, o médico destacou que era admirador de Marília e afirmou que chegou a ficar com o cheiro da artista. “Quando eu entrei na aeronave, tinha um perfume muito doce e maravilhoso. Não sei se o vidro do perfume quebrou ou se ela estava usando, mas estava nela. E quando a gente foi retirar o corpo pra passar pra maca, a peguei no colo e esse perfume ficou na minha roupa. Eu fiquei sentindo esse perfume”, contou.

Por fim, questionado sobre o cinto de segurança, Kleyton Carvalho afirmou que não tem como afirmar se os passageiros estavam utilizando ou se o equipamento rompeu com o acidente. “Eu não sei se durante a queda esse cinto rompeu, se não estavam usando, não posso afirmar”, explica.