Com inclusão de Independência e Adesg, Acreanão terá 11 clubes em 2022

O primeiro encontro arbitral visando à disputa do Campeonato Acreano-2022 ocorreu na tarde desta quarta-feira (24), na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), anexa ao estádio Florestão.

O encontro foi primeiro entre os dirigentes de clubes e a direção da FFAC para discutir os detalhes da próxima temporada. O primeiro arbitral contou com a presença dos dirigentes do Independência e Adesg. Os dois clubes durante o encontro reivindicaram o retorno a primeira divisão e, apesar de alguns dirigentes de clubes não aprovarem o retorno da dupla, a direção da FFAC explicou que eles (Independência e Adesg) estão dentro das normas estabelecidas, justificando a decisão de inseri-los na competição ao fato da não realização nos últimos anos da disputa da Segunda Divisão.

Fórmula de disputa

Neste primeiro encontro entre os dirigentes de clubes ficou definido que a competição será disputada em dois turnos, classificando-se apenas seis das onzes equipes participantes para o returno do torneio. Conforme aprovado, o campeão será a equipe que somar o maior número de pontos ganhos durante a disputa do returno, não sendo computados os pontos do primeiro turno. Neste primeiro encontro arbitral não houve o sorteio das chaves, algo que será realizado no próximo arbitral.

Também ficou aprovado entre os dirigentes de clubes que na próxima temporada não haverá rebaixamento, assim com o torneio podendo contar com a mesma quantidade de clube no estadual de 2023.

Início do estadual?

A respeito do início do Campeonato Acreano 2022, a expectativa fica por conta da bola rolar a partir do final da segunda quinzena do mês de janeiro ou ainda a primeira quinzena do mês de fevereiro, mas esse assunto será discutido somente no próximo encontro, agendado para a próxima sexta-feira (3).

2021

Na temporada 2021, o Campeonato Acreano de Profissionais foi disputa somente no segundo semestre – de 7 de julho a 9 de outubro, devido às restrições para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. O campeão da temporada foi o Rio Branco, com o Humaitá conquistando o vice-campeonato. O Atlético-AC fechou a competição na terceira posição. As equipes do Rio Branco e Humaitá garantiram vagas na Copa do Brasil 2022 e também na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D.

Diário Oficial

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), sancionou a lei que autoriza a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) a repassar R$ 1 mi ao futebol acreano. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na manhã desta quarta-feira (24).

Nota da redação

Na matéria que publicamos na edição da quinta-feira (25), afirmamos, equivocadamente, que haveria campeão do primeiro turno do Campeonato Acreano 2002. Ledo engano, pois os dirigentes de clubes aprovaram durante arbitral que o primeiro turno servirá apenas para indicar os clubes classificados para o returno. Os dirigentes decidiram ainda que o campeão da próxima temporada será a equipe que somar o maior número de pontos ganhos durante a disputa do returno. Lembrando ainda que não serão acrescentados durante a disputa do returno os pontos conquistados no primeiro turno.