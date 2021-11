Com presença de representantes do PSOL e PSC, Cidadania Elege novo diretório em Rio Branco

No dia 03 de novembro, quarta-feira, o Cidadania realizou seu congresso para eleição do diretório municipal de Rio Branco, o evento foi realizado na Escola de Atenas e contou com a presença dos pré-candidatos ao governo, David Hall, e o pré-candidato ao Senado, Leandro Costa, esteve presente também, como convidado especial o Pré-candidato ao senado pelo Psol Sanderson Moura, que é fundador da escola de Atenas e o Advogado Robson Aguiar, presidente do PSC, que foi homenageado pelos serviços prestados e apoio ao Cidadania.

Com o Apoio de Hall e Costa, quem assume o Cidadania Rio Branco é Jovem empresário Romário Feitosa, que é, também, ativista cultural, estudante de economia na Ufac e estudante de Agroecologia no Ifac, para Romário que encara o desafio com muita alegria “É uma oportunidade sem igual, poder lutar pela transformação social”, ele acredita que as transformações das sociedades nascem nos partidos políticos, e que “é pela junção dos debates das ideias que surgem as soluções para todos os problemas” e faz o convite a todos da capital, “Vem pro Cidadania construir a Rio Branco que tu sonhas”.

Estiveram presentes os pré-candidatos a deputado estadual, o empresário Mauricio Pedro e o pré-candidato a deputado federal jornalista Victor Augusto.

Esse é o primeiro passo para a reestruturação no estado do Acre, o partido ficou vários anos sem uma estrutura mínima e orgânica, após a reformulação da sigla a nível nacional o Cidadania no Acre começa a criar corpo e militância e para David Hall que já articula congressos em outros 3 municípios do Acre isso é uma conquista “esse foi um desafio dado a mim pela nosso presidente nacional Roberto Freire, reestruturar o Cidadania no Acre e cada passo dado vamos conquistando a vitória desse desafio”.